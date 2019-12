Adriano Celentano | ancora brutte notizie per il Molleggiato

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Brutta giornata per. Giovedì 5 dicembre è andata in onda l’ultima puntata di Adrian. Lo show del, nonostante gli ospiti illustri, non ha convinto il pubblico e ha chiuso con meno di 3 milioni di spettatori equivalenti all’11% di share. No, Adrian non è piaciuto al pubblico. Ed è stato così dall’inizio. La prima puntata del programma era andata in onda a gennaio 2019 poi lo show di era fermato per ragioni di salute di. È tornato in tv a novembre ma i numeri non sono di molto cambiati. Ma cosa hanno guardato gli italiani in tv giovedì 5 dicembre? Buon successo per “Storia di Nilde”, la fiction ispirata alla vita di Nilde Iotti (interpretata da Anna Foglietta) ha ottenuto il consenso di 3.684.000 spettatori con il 16,2% di share. Su Canale 5 è andato in oda, appunto, “Adrian Live – Questa è la storia” che è stato seguito da 2.909.000 spettatori pari ...

