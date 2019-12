Adrian ultima puntata | Adriano Celentano chiude in bellezza con Marco Mengoni e saluta la

spettacoloitaliano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) GrazieoUn percorso travagliato che non poteva non concludersi inva oltre gli ascolti tv, le polemiche, le chiacchiere del pubblico ascendente trash.è unico, inimitabile, uno dei migliori personaggi dello spettacolo italiano di tutti i tempi. L’diLive “Questa è la storia” ha visto come ospite simbolo. Duetto emozionante, come tutti quelli fatti in precedenza. Il finale di(il cartone animato) fa sperare in un nuovo mondo fatto di, ma che purtroppo non ci sarà mai. Tutti sognano il pianeta di, molto somigliante al Giardino dell’Eden, contro ogni ingiustizia, contro il potere, contro le regole dei potenti. Inspiegabile l’attacco verso Il Molleggiato da parte dei media coalizzati in tutte queste settimane. La gente ha paura della verità e preferisce ...

