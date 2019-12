Accordo trovato sulla manovra Scontro tra Renzi e il PD

newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il nuovo verticesi è concluso con una fumata bianca. Via libera da parte della maggioranza anche se le tensioni restano. ROMA – Il nuovo verticeha dato i suoi frutti. E’ arrivato nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre 2019 il definitivo via libera della maggioranza alla legge di bilancio come afferma Federico D’Inca (M5s): “L’politico c’è, abbiamo chiuso tutto“. Da definire gli ultimi dettagli tecnici. “Stiamo definendo e confrontando le stime”, dicono dal MoVimento. Ma non ci dovrebbero essere particolari stravolgimenti con il premier Conte che ha lasciato il vertice per impegni istituzionali.minaccia il voto, la replica del PD L’non placa le tensioni all’interno della maggioranza. In mattinata le parole di Matteoavevano messo un ...

