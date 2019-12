Accordi&Disaccordi Nove | Marco Travaglio | “La prescrizione è un’amnistia selettiva

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nel faccia a faccia della settimana ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sututti i venerdì alle 22.45 Luca Sommi chiede aun commento sulla riforma dellache entrerà in vigore dal primo gennaio 2020, una riforma che viene fortemente osteggiata da gran parte del Pd e di Italia Viva, nonostante l’appartenenza alla stessa coalizione di governo dei Cinque stelle, che della legge sono i promotori. “Lanon solo agevola i più ricchi, ma anche i più furbi – spiega il direttore de Il Fatto Quotidiano, che già il 23mbre si era espresso sull’argomento – Ladecorre non dal momento in cui il reato viene scoperto, ma dal momento in cui il reato viene commesso. Quindi è un premio ai più furbi, quindi ai criminali più strutturati, più matricolati e anche ai più ricchi perché per tirare in ...

matteosalvinimi : Siamo pronti ad andare fino in fondo: se qualcuno ha preso accordi di nascosto e contro il parere del Parlamento ne… - borghi_claudio : @MatteoRomeo6 Vede purtroppo ai vertici europei ci vanno il ministro e il premier, non io. C'è una legge che impone… - fattoquotidiano : ACCORDI IGNORATI A giugno la Germania s’impegnò ad accogliere undici dei 53 salvati da #CarolaRackete . “A Crotone… -