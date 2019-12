Accadde oggi | nel 1941 il devastante attacco di Pearl Harbor | in soli 90 minuti persero

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Alle 7:48 del 7 dicembrela base navale dia Oahu, una delle otto isole principali delle Hawaii dove era stanziata la Flotta del Pacifico della marina militare statunitense, fu colpita dai proiettili sferrati da decine di aerei da guerra giapponesi. Si trattava di un’azione offensiva nipponica, l’”operazione AI”, che prevedeva l’a sorpresa agli americani e che, come principale conseguenza, portò all’entrata in guerra degli Stati Uniti, che fino a quel momento avevano deciso di non entrare a far parte in qualità di belligeranti degli schieramenti contrapposti nella Seconda Guerra Mondiale. Che tra il Giappone e gli Stati Uniti gli scontri potessero scoppiare in conflagrazione militare, era già scontato per tutti e si attendeva solo la classica goccia che fa traboccare il vaso. Le due potenze erano nettamente e politicamente contrapposte, e l’aggressiva ...

Capezzone : +Oggi su ?@LaVeritaWeb?+ #Mes, cronaca di ieri. Ricostruzione di cosa accadde a giugno nei due Consigli europei e i… - SkySportF1 : ?? Accadde oggi ?? 29 Novembre 2014 ? Primo giorno in #Ferrari per #Vettel ?? Con la Rossa di Maranello ?? Sulla pista… - russotony79 : Il pallone racconta. #Napoli #6dicembre -