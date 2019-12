A cena con l’amante | la moglie lo scopre da una recensione gastronomica sul giornale

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Ti sono grata per aver smascherato un imbroglione“, sono le parole di una donna rivolte ad un notissimo critico gastronomico del Washington Post. E no, l’inganno non erano delle calorie, non era del wasabi a forma di avocado o uno spicchi d’aglio perfettamente mimetizzato tra le patate al forno. L’imbroglione, nella fattispecie, era il marito che per colpa di unaè stato colto in flagrante ad unagalante… conil marito aconsulSenza quellaprobabilmente, lasarebbe andata in porto senza alcun intoppo ma non si è mai davvero troppo al sicuro, nemmeno quando si organizza tutto nei minimi dettagli. Come nei film più assurdi e dalle trame più bizzarre, un tradimento può essere scoperto anche nei modi in cui meno ci si aspetta come unasu un. É proprio questo quello che è successo alla ...

forti_piero : RT @ViolaMilano: Ho fatto cadere accidentalmente la pentola con gli spaghetti per i bambini. Ci ho messo su del parmigiano e niente, sembra… - pianta968 : RT @srmcarla: #Festaincielo Ieri sera a cena parlavamo con affetto di una consorella vissuta nella nostra comunità alcuni anni fa. Stamane… -