20 anni che siamo italiani | gli ospiti della puntata del 6 dicembre

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dopo l’ottimo esordioscorsa settimana, che lo ha consacrato programma più vistoprima serata, torna questa sera alle 21.25 su Rai1 20che. Anche in questo nuovo appuntamento un ricco cast diaccompagnerà Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che divertiranno ed emozioneranno il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20da, e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Sul palco con i due conduttori si alterneranno Emma, Flavio Insinna, Alessio Boni, Marco Masini, Michele Placido, Rocío Muñoz Morales, Ficarra e Picone e Achille Lauro. Insieme, attraverso aneddoti, momenti divertenti e duetti, accompagneranno i telespettatori in un viaggio fatto di sorrisi, riflessioni, musica e spassosi imprevisti. La grande orchestra, composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino, sarà il centro ...

