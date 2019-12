20 anni che siamo italiani | anticipazioni e ospiti di venerdì 6 dicembre 2019

blogo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) A una settimana dalla puntata di esordio, Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio tornano nella prima serata di Rai 1 con il secondo appuntamento di 20che. Questa sera,alle 21.25, la coppia esplosiva accoglierà sul palco del varietà un ricco cast di, ripercorrendo i propri primi ventida, da Non dirgli mai al Festival di Sanremo e dall'arrivo in Italia della showgirl spagnola.Glimusicali che si alterneranno sul palco sono Emma - da oggi in radio col nuovo singolo, Stupida Allegria, estratto dall'album Fortuna -, Marco Masini e Achille Lauro, visto ieri ad Extra Factor su Sky Uno. Tra gli attori che scherzeranno con i due conduttori, ecco Flavio Insinna, Alessio Boni, Michele Placido, Rocío Muñoz Morales e il duo composto da Ficarra e Picone.20chedi ...

