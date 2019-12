20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI 2a PUNTATA Diretta | D' Alessio | ' Mi fate cadere i peli'

ilsussidiario

(Di venerdì 6 dicembre 2019) 20chee ospiti6 dicembre 2019 su Rai 1 con Vanessa Incontrada e D'. Presenti Emma Marrone a Michele Placido.

Mov5Stelle : In 18 mesi ci hanno non solo incolpato di non aver fatto ancora quello che avevamo previsto di fare in 5 anni, ma c… - CottarelliCPI : Il #rapportoCensis ci dà parecchie brutte notizie, ma anche qualcuna buona: gli italiani che fanno #volontariato so… - amnestyitalia : Il #5dicembre di sei anni fa moriva #NelsonMandela, l'uomo che ha dimostrato al mondo che con la determinazione e i… -