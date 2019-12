Zlatan Ibrahimović | «Ecco perché torno in Italia»

gqitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Los Angeles, un tranquillo week end fra palme e cielo azzurro. La calma prima della tempesta. Rafael – un uomo gigantesco, abbronzatissimo, dagli occhi letali e dall’assenza di sorriso – sembra un agente segreto del Mossad. Invece è lo studio manager che ha il compito di fissare le regole. Dopo aver stabilito la fine dell’operazione alle 3 PM, una dozzina di professionisti si prepara a immortalare uno dei personaggi più chiacchierati, amati e odiati del 21esimo secolo. Un uomo detestato per la sua arguzia verbale, letale ma anche cristallina, per l’arroganza covata e fomentata da un’infanzia leggendaria (assenza familiare, razzismo, furti di biciclette), ma ampiamente meritata sul campo. E per la strafottente noncuranza del prossimo con cui si ritaglia tempo, spazio e denaro, oltre che per la scanzonatoria semplicità con cui si ...

