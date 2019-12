Zanetti applaude al lavoro di Conte | «Che carattere» – VIDEO

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) A margine dell’evento svoltosi a San Siro “Un sorriso per Pupi”, Javierha parlato deldiall’Inter A margine dell’evento “Un sorriso per Pupi“, Javierha parlato alla stampa presente deldi Antonioin questi mesi all’Inter. Le parole del vicepresidente nerazzurro. «Eravamo convinti di iniziare un percorso importante, con un allenatore molto bravo e di grande esperienza. Per questo eravamo consapevoli che potevamo lottare e lo stiamo dimostrando. Siamo moltonti delche sta facendo: ora che stiamo tanto tempo insieme capisco la sua grande voglia di lavorare» Leggi su Calcionews24.com