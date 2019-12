movieplayer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) You 2 arriverà su Netflix il 26 dicembre e il primosvela qualche anticipazione riguardante lavita del protagonista. You 2, di cui è stato diffuso il primo teaser, riporterà dal 26 dicembre su Netflix la storia di Joe Goldberg che si è trasferito a Los Angeles per iniziare unavita. Il video lo mostra mentre si presenta con la suaidentità, seguendone inoltre i ragionamenti mentre osserva la realtà che lo circonda. Sviluppata da Sera Gamble e Greg Berlanti, laYou è basata sull'omonimo romanzo di Caroline Kepnes, aveva debuttato su Lifetime, venendo poi salvata dalla cancellazione grazie a Netflix. Al centrostoria c'è libraio sociopatico Joe interpretato da, reduce da ...

tangledove : IL TRAILER DELLA SECONDA STAGIONE DI YOU MI GASA 'SI, SONO WILL' OLEEEE - cinemaniaco_fb : ?????????????? You 2: il trailer della nuova stagione della serie con Penn Badgley - badtasteit : #You: il primo teaser trailer della seconda stagione mostra la nuova vita del protagonista -