Yacht si schianta contro un faro | ragazza confessa | «Stavo facendo sesso con lo skipper»

(Di giovedì 5 dicembre 2019) «con lo». Lo hato Cheya Handley, unadi 26 anni membro dell’equipaggio del Crystal Blue, un lussuosoche si ètounsulla Gold Coast, in Australia, il 3 marzo del 2018. Un incidente che ha provocato danni per 140mila dollari. Al momento dell’impatto al timone non c’era nessuno proprio perché loJeremy JJ Piggott era impegnato ad amoreggiare con la giovane marinaio. «Sì, ho fatto la cosa sbagliata, bevendo sul lavoro. Avrei dovuto saperlo meglio, ho fatto una ca**ata alla grande», ha dichiarato Cheya Handley nell’interrogatorio con l’ispettore della sicurezza marittima. I due avevano bevuto, erano ubriachi e la situazione è degenerata. «Stavamo chiacchierando, ci siamo sdraiati guardando le stelle e poi abbiamo fatto», ha ammesso. Nel frattempo però loha proseguito ...

