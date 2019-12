Xbox | Project Scarlett è già pronta?

windowsinsiders

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Un recente tweet di Phil Spencer lascia pensare che, la console next-gen in arrivo nel 2020, sia già. Phil Spencer, responsabile della divisione gaming di Microsoft, nel tweet ha scritto che questa settimana ha portato a casae che è già diventata la sua console principale. Inoltre, per giocare, utilizza il controller Elite Serie 2, ciò potrebbe voler dire che gli attuali accessori perOne saranno compatibili anche con le console di prossima generazione. And it’s started….this week I brought myconsole home and it's become my primary console, playing my games, connecting to the community and yes, using my Elite Series 2 controller, having a blast. Great work by the team, 2020 is going to be an incredible year. — Phil Spencer (@P3) December 4, 2019 Ricordiamo che, le principali caratteristiche di...

