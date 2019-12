Vvf e Capitaneria festeggiano insieme la patrona Santa Barbara

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Pescara - Vigili del Fuoco e personale delladi Porto di Pescaraper la ricorrenza didei pompieri. Nella caserma di viale Pindaro, sede del comando provinciale, deposizione della corona ai caduti e consegna delle onorificenze, poiMessa nella Cattedrale di San Cetteo per tornare nella caserma 'Beradinucci' con un saggio professionale davanti a scolaresche, culminato con l'esposizione del Tricolore in cima alla torre nel piazzale. "Sono stati circa seimila gli interventi effettuati nella provincia di Pescara - ha detto il comandante provinciale Daniele Centi - ma fortunatamente non abbiamo dovuto far fronte a grandi emergenze, com'è accaduto in altre zone d'Italia, ad esempio con il maltempo in Piemonte e Liguria o a Venezia con l'acqua alta. Il ricordo va però al 2016-2017, con il terremoto ...

