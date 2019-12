Volley | Mondiale per Club 2019 | Civitanova-Zenit Kazan | alla Lube basta un set per il

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019)ha fatto due su due ai Mondialidimaschile: prima ha sconfitto il modesto Al-Rayyan e poi ha liquidato il temibile Sada Cruzeiro, due pesanti 3-0 che hanno ribadito il ruolo di favorita dellanella rassegna iridata. I Campioni d’Europa sono stati impeccabili a Betim (Brasile) ma bisogna essere molto cauti visto che per il momento si sta disputando soltanto il round robin, utile per definire gli accoppiamenti delle semifinali tra le quattro squadre partecipanti. I biancorossi si sono comunque garantiti un vantaggio importantevigilia dell’ultima sfida contro lo(questa sera, ore 22.00): basterà vincere un set per assicurarsi il primo posto in classifica e la semifinale contro il modesto Al-Rayyan, quasi una garanzia di tornare poi in campo domenica pomeriggio per disputare l’atto conclusivo del. I Campioni ...

wwwSPORTit : #Volleyball, al #mondialeperclub femminile #Conegliano già in semifinale. Nel torneo maschile brilla… - aquila7630 : Presentazione e info tv del match #LubeCivitanova-#ZenitKazan, valevole per la 3.a giornata del #MondialeperClub di… -