Volley | Mondiale per Club 2019 | Civitanova vince il round robin | sconfitta indolore con

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha conquistato il primo posto neldeldimaschile. Alla Lube bastava conquistare un set contro lo Zenit Kazan per raggiungere l’obiettivo, missione compiuta già al termine del primo parziale dominato con un roboante 25-12 contro la corazzata russa giànella finale dell’ultima Champions League. I Campioni d’Europa, reduci da due netti successi per 3-0 contro l’Al Rayyan e il Sada Cruzeiro, si sono imposti in questa fase preliminare della rassegna iridata che serviva solo per definire gli abbinamenti delle semifinali: i marchigiani affronteranno quasi sicuramente il modesto Al Rayyan, compagine qatarina che non può impensierire la formazione guidata da coach Fefé De Giorgi (soltanto una clamorosa e altamente improbabile affermazione dei mediorientali per 3-0 o 3-1 contro il Sada Cruzeiro, nella partita in ...

