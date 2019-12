Volley | Davide Saitta scrive a Papa Francesco | “Vogliono rubarmi il Natale | Santità

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Non rubatemi il”. Questa è l’accorata richiesta cheha rivolto a. Il palleggiatore di Ravenna, squadra che milita nella SuperLega (il massimo campionato italiano dimaschile), ha scritto una lettera a Suaspiegandogli la situazione: il regista della Consar dovrebbe giocare, insieme naturalmente ai compagni di squadra, a Trento proprio il giorno di(mercoledì 25 dicembre, ore 18.00). Il match tra i dolomitici e i romagnoli è l’unico schedulato per quel giorno, tutte le altre partite della 14^ giornata sono infatti state posticipate a Santo Stefano dopo un’intensa battaglia diplomatica andata in scena nel mese di ottobre tra i club nostrani e la CEV (la Federazione Europea) visto che dal 5 gennaio si disputerà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi 2020 e i giocatori da regolamento devono essere ...

