Volkswagen - Klaus Bischoff a capo del design per l' intero gruppo

quattroruote

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Laha annunciato cambiamenti ai vertici delche saranno effettivi a partire dall1 aprile 2020., attualmente adello stile del marchio di Wolfsburg, diventerà Head of Groupal posto di Michael Mauer, che ricopriva la carica dal 2016 avendo raccolto il testimone da Walter De Silva. Mauer, tuttoggi anche numero uno delPorsche, manterrà le sue responsabilità sui modelli di Zuffenhausen. A occupare il posto di, a partire dal 1 luglio 2020, sarà Jozef Kaba, ex BMW. La carriera. Cinquantasettenne, nativo di Amburgo,ha iniziato a lavorare allasubito dopo la laurea (1989), in qualità dier degli interni e degli esterni, contribuendo a disegnare, tra i vari progetti, labitacolo della Golf IV. Nel 1996 è stato nominato Head ofConcepts: ha lavorato alla Beetle Dune, alla AAC Concept e, nel 1999, agli ...