lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Quella sul Mes è una discussione del tutto inutile. La revisione del Salva Stati, così come è stata messa a punto in sede europea, non solo non rappresenta un rischio, ma è anche conveniente per l’Italia. A gelare le polemiche sulladel Meccanismo europeo di stabilità ieri è stato Ignaziodella Banca d’Italia, sentito sul tema dalle commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue della Camera dei deputati. Il numero uno di Bankitalia ha subito messo in chiaro che la proposta di, a suo avviso, “segna un passo nella giusta direzione, soprattutto perché introduce il backstop al Fondo di risoluzione unico”. Nessuna rivoluzione in vista. La revisione del Mes infatti “non cambia la sostanza del trattato” vigente e “viene confermata l’esclusione di qualsiasi automatismo nelle decisioni circa la sostenibilità dei debiti pubblici e di un eventuale meccanismo per la ...

LemmeVincenzo : RT @LaNotiziaTweet: Visco demolisce i sovranisti. Dalla riforma del #Mes avremo vantaggi. Il Governatore smonta le teorie dei catastrofisti… - lapennanicola65 : RT @LaNotiziaTweet: Visco demolisce i sovranisti. Dalla riforma del #Mes avremo vantaggi. Il Governatore smonta le teorie dei catastrofisti… - FifiTiziana : RT @LaNotiziaTweet: Visco demolisce i sovranisti. Dalla riforma del #Mes avremo vantaggi. Il Governatore smonta le teorie dei catastrofisti… -