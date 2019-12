Vincenzo Scifo dà l’addio al calcio – 5 dicembre 2000 – VIDEO

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il 5lascia ilgiocato, dopo aver incantato in Italia con Inter e Torino Il 5dopo avere convocato una conferenza stampa il giocatore belga di origini italianeannuncia il suo addio al. Problemi fisici ad un’anca sono alla base di questa scelta, quando il nazionale belga ha già compiuto 34 anni. Un giocatore di classe, un centrocampista dalla grande pulizia di gioco e dalle geometrie precise, che ha militato in diversi club europei ma che per troppo tempo è stato annunciato come il giocatore pronto per diventare un autentico fuoriclasse senza mai riuscirvi. Con la maglia dell’Anderlecht con cui ha giocato in due fasi distinte – a inizio e fine carriera – ha vinto 4 campionati. Tuttavia i suoi anni migliori forse sono proprio in Italia con la maglia del Torino. Nel ...

