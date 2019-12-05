Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 20:30 (Di giovedì 5 dicembre 2019) Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO IN USCITA TRA LA TANGENZIALE EST E RACCORDO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E APPIA SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA E CHIUDIAMO SULLA VIA APPIA CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE ALBANO TRASPORTO FERROVIARIO FINO ALLE ORE 23 TRENI SOPPRESSI SULLA LINEA Roma-CIVITACASTELLANA VITERBO NELLA TRATTA URBANA PER VISUALIZZARE GLI ORARI DEI TRENI SOPPRESSI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT MENTRE ALTA VELOCITA FIRENZE Roma TORNATA REGOLARE DOPO UN GUASTO TECNICO A Roma TIBURTINA CI SONO 40 MINUTI DI RITARDO X ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-12-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 19:45: VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 19.35… -
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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 19 : 45: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PISANA E AURELIA E PROSEGUENDO CODE TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E PIU AVANTI SEMPRE CODE TRA LA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 19 : 15: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA PISANA E AURELIA PROSEGUENDO CODE TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E SEMPRE CODE TRA LA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ENTRATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 18 : 45: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PISANA E AURELIA E TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 18 : 15: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI IN USCITA TRA TOGLIATTI E RACCORDO MENTRE SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LABARO E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA TROVIAMO RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 17 : 45: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN USCITA MENTRE SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LABARO E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA TROVIAMO RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 17 : 15: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LABARO E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA COLOMBO E APPIA SULLA CASSIA TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA TOR ...
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