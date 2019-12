Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 20 | 30

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)5 DICEMBREORE 20.20 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLASUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO IN USCITA TRA LA TANGENZIALE EST E RACCORDO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E APPIA SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA E CHIUDIAMO SULLA VIA APPIA CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE ALBANO TRASPORTO FERROVIARIO FINO ALLE ORE 23 TRENI SOPPRESSI SULLA LINEA-CIVITACASTELLANA VITERBO NELLA TRATTA URBANA PER VISUALIZZARE GLI ORARI DEI TRENI SOPPRESSI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT MENTRE ALTA VELOCITA FIRENZETORNATA REGOLARE DOPO UN GUASTO TECNICO ATIBURTINA CI SONO 40 MINUTI DI RITARDO X ...

