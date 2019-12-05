Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 19:15 (Di giovedì 5 dicembre 2019) Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA PISANA E AURELIA PROSEGUENDO CODE TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E SEMPRE CODE TRA LA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST MENTRE IN USCITA RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E RACCORDO SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE A COMPLICARE LA SITUAZIONE REGISTRIAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA STORTA E SEMPRE PER UN INCIDENTE TRAFFICO INTENSO A ISOLA SACRA FIUMICINO SU VIA DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLE STRADE CONSOLARE DELLA CITTA’ SULLA SALARIA ALTEZZA SANTA COLOMBA SULLA ...
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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 17 : 45: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN USCITA MENTRE SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LABARO E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA TROVIAMO RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 17 : 15: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LABARO E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA COLOMBO E APPIA SULLA CASSIA TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 16 : 30: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA USCITA LABARO E PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA COLOMBO E APPIA SULLA CASSIA TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA ...
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