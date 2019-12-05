Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 18:15 (Di giovedì 5 dicembre 2019) Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI IN USCITA TRA TOGLIATTI E RACCORDO MENTRE SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LABARO E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA TROVIAMO RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA SALARIA ALTEZZA SANTA COLOMBA SULLA TIBURTINA TRA VILLALBA E RACCORDO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE E REGISTRIAMO UN INCIDENTE ALTEZZA LA STORTA ANCHE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA E SCENDENDO VERSO SUD SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E A SEGUIRE CODE TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO SULLA NETTUNENSE ...
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zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-12-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-12-2019 -
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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 17 : 15: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LABARO E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA COLOMBO E APPIA SULLA CASSIA TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 16 : 30: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA USCITA LABARO E PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA COLOMBO E APPIA SULLA CASSIA TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 15 : 30: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SULLA A1 MILANO NAPOLI GENERATE 2 KM DI CODA PER LAVORI IN DIREZIONE FIRENZE SCENDIAMO SULLA CAPITALE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD TRATTO URBANO A24 CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 12 : 30: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SEMPRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 11 : 30: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA Roma-FIUMICINO DOVE TROVIAMO CODE TRA PONTE GALERIA E PORTUENSE IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO ...
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