romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)5 DICEMBREORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAV DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA, ATTUALMENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA, SPOSTIAMOCI IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA CASILINA E TUSCOLANA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZAA DI MONTE ROTONDO SCALO, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E ...

comuneciampino : Le ordinanze viabilità per l'inizio del Natale ciampinese 2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-12-2019 -