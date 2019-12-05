Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 10:30 (Di giovedì 5 dicembre 2019) Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAV DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA, ATTUALMENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA, SPOSTIAMOCI IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA CASILINA E TUSCOLANA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZAA DI MONTE ROTONDO SCALO, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E ...
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comuneciampino : Le ordinanze viabilità per l'inizio del Natale ciampinese 2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-12-2019 -
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 09 : 45: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA VEIENTANA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA, PROSEGUENDO IN ESTERNA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E NOMENTANA E CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VA SONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 09 : 15: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN ESTERNA TROVIAMO A CAUSA DI DUE INCIDENTI CODE TRA TIBURTINA E NOMENTANA E TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA VEIENTANA, PROSEGUENDO IN ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E L’A24 Roma-TERAMO, MENTRE IN INTERNA VI SONO CODE TRA LA DIRAMZIONE Roma NORD E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 08 : 45: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO CODE A TRATTI TRA LA PRENESTINA E NOMENTANA E TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E FIORENTI IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 08 : 15: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO CODE A TRATTI TRA LA PRENESTINA E LA CENTRALE DEL LATTE E TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 07 : 30: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO RALLENTAMENTI TRA L’A24 Roma-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 20 : 30: Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA ARDEATINA E APPIA, SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA ...
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