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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 09 | 15 Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 09:15 (Di giovedì 5 dicembre 2019) Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN ESTERNA TROVIAMO A CAUSA DI DUE INCIDENTI CODE TRA TIBURTINA E NOMENTANA E TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA VEIENTANA, PROSEGUENDO IN ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E L’A24 Roma-TERAMO, MENTRE IN INTERNA VI SONO CODE TRA LA DIRAMZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, PROSEGUENDO IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL EUR CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI Roma ANDIAMO SULLA ...
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