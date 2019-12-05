Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 08:45 (Di giovedì 5 dicembre 2019) Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO CODE A TRATTI TRA LA PRENESTINA E NOMENTANA E TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E FIORENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E PROSEGUENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL EUR ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI E SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E PROSEGUENDO IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI Roma SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 08:45: VIABILITÀ 5 DICEMBRE 2019 ORE 08.35… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 08 : 15: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO CODE A TRATTI TRA LA PRENESTINA E LA CENTRALE DEL LATTE E TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 07 : 30: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO RALLENTAMENTI TRA L’A24 Roma-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 20 : 30: Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA ARDEATINA E APPIA, SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 19 : 45: Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SULLA STRADA PROVINCIALE 15 A TEVERINA CODE PER INCIDENTE TRA BIVIO DI CAPANNELLE E BIVIO CASTEL NUOVO DI PORTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO IN ESTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 19 : 15: Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE E PIU’ AVANTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’APPIA SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 18 : 45: Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA ...
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