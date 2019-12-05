Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 07:30 (Di giovedì 5 dicembre 2019) Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO RALLENTAMENTI TRA L’A24 Roma-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI Roma TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO ANCHE: SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SULLA NOMENTANTA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE SULLA ...
romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : Oggi a Roma, la viabilità e i trasporti - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -
Altre notizie : Viabilità Roma ...
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Dalla Rete Google NewsLeopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità - Affaritaliani.it
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 20 : 30: Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA ARDEATINA E APPIA, SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 19 : 45: Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SULLA STRADA PROVINCIALE 15 A TEVERINA CODE PER INCIDENTE TRA BIVIO DI CAPANNELLE E BIVIO CASTEL NUOVO DI PORTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO IN ESTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 19 : 15: Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE E PIU’ AVANTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’APPIA SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 18 : 45: Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 18 : 15: Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 17 : 45: Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA ...
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma