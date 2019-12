Vi ricordate Cristina di Gray’s Anatomy? Ecco com’è e cosa fa oggi FOTO

velvetgossip

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Come dimenticare una delle protagoniste di Grey’spiù amate dal piccolo schermo.Yang nella serie tv è impersonata dalla bellissima Sandra Oh. Tutti si ricordano quanto è stato doloroso il suo addio alla serie e la sua scena finale, ma sapete dov’è? Scopriamolo insieme in questo articolo. Sandra Oh in breve Sandra Miju Oh è un’attrice canadese nata a Nepean nel 1971. Nella sua brillante carriera ha svolto anche alcuni incarichi come doppiatrice. La fama arriva con il ruolo diYang nella pluripremiata serie tv Grey’s. Sandra reciterà nella serie per lungo tempo arrivando a toccare la vetta di ben 10 stagioni registrate. Grazie al suo ruolo nella serie tv e alla sua interpretazione magistrale, Sandra vinse il suo primo Golden Globe (2016) come migliore attrice non protagonista. L’evento fu molto importante e molto ...

unrealLiv80 : RT @Dama_dell_Ago: #XMasCountdown -20 ricordate che sabato 14dicembre dalle 15.30 alle 19 realizzeremo insieme un ornamento di Natale! Sara… - Dama_dell_Ago : #XMasCountdown -20 ricordate che sabato 14dicembre dalle 15.30 alle 19 realizzeremo insieme un ornamento di Natale!… - unaparolina : Ricordate Cristina Plevani la #vincitrice del #grandefratello ? E’ appena tornata da un #cammino di 675 Km insieme… -