ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Serena Granato Stando allo spoiler delclassico,avrebbe scelto di abbandonare il, dopo il "no" riservato all'exStando a quanto trapelato dalle anticipazioni di Uomini e donne -fornite da Il vicolo delle news- si preannuncia una nuova puntata scoppiettante, per i telespettatori di Canale 5. Era molto atteso il nuovo spoiler delclassico, la cui ultima registrazione è avvenuta nella giornata di ieri, 4 dicembre. E, ora, sappiamo che protagonista indiscussa al dating-show di Maria De Filippi è stata, ancora una volta, la neo. In apertura della nuova puntata, è stato trasmesso dalla regia un rvm contenente le immagini di un'importante richiesta avanzata proprio dalla neo. Originaria di La Spezia e classe 1995, la giovane aveva manifestato a Uomini e donne un malessere, ...

Italia_Notizie : Veronica Burchielli lascia il trono? La tronista ritorna da Alessandro Zarino - LorenzoMainieri : Veronica Burchielli lascia @uominiedonne - zazoomblog : Veronica Burchielli abbandona il trono: lascia lo studio con Alessandro Zarino - #Veronica #Burchielli #abbandona -