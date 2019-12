Veronica Burchielli abbandona il trono | lascia lo studio con Alessandro Zarino

nonsolo.tv

(Di giovedì 5 dicembre 2019)si è rifiutato di rimanere a Uomini e Donne per corteggiare, leiilÈ stata registrata ieri 4 dicembre una nuova puntata delClassico di Uomini e Donne, tanti sono stati i colpi di scena, tra questi l’abbandono deldi. Ladopo il no adaveva accettato di iniziare un nuovo percorso nel programma, stavolta nei panni di tronista. Con il passare dei giorni aveva svelato di avere molti dubbi dal momento che pensava ancora all’ex tronista.sperava chescendesse le famose scale per portarla via dalla trasmissione insieme a lui, ma lui non si è presentato. La ragazza ha quindi deciso di recarsi da lui a Napoli,le ha ammesso che non si fida più di lei dopo ciò che è successo tra loro. L’ormai ex tronista ha chiesto ad ...

blogtivvu : Uomini e Donne, Veronica Burchielli esce con Alessandro Zarino - fainformazione : Veronica Burchielli abbandona il trono di Uomini e Donne: esce insieme ad Alessandro Zarino - Spette Colpo di scen… - fainfocultura : Veronica Burchielli abbandona il trono di Uomini e Donne: esce insieme ad Alessandro Zarino - Spette Colpo di scen… -