Verona | Pessina e le marcature a uomo di Juric

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L'Hellassi distingue per una fase di non possesso intensa e aggressiva.si basa sulleNonostante la sconfitta, l'Hellasha messo in grossa difficoltà la Roma.si ispira a principi di scuola Gasperini, conintense e aggressive per recuperare palla in avanti. Un esempio nella slide sopra, in cui ogni giocatore della Roma è preso da uno avversario. Lazovic e Faraoni sono sui terzini giallorossi, mentre Verre si occupa di Diawara. Da notare l'atteggiamento dei mediani del, visto che Amrabat esono molto alti per prendere Under e Veretout. E' difficile impostare in modo pulito contro gli scaligeri.