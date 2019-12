Verona | cani murati vivi senz’acqua né cibo I soccorritori | “Senza parole davanti a

fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019)in un casolare diroccato. Lasciati lì a morire di fame e sete. La fine che avrebbero fatto se ieri, la Lav non fosse intervenuta, grazie ad un giro di telefonate partite da un pastore delle colline della Valpantena, "Si cercherà adozione per tutta la famigliola, il proprietario verrà denunciato per maltrattamenti" spiegano gli animalisti.

annuncianimalit : Padova: CUCCIOLI TAGLIA PICCOLA ABBANDONATI: #regalo #cuccioli #cani #padova Vai all'annuncio:… - annmavi : RT @CrisciGloria: Cani murati viviper giorni senza cibo né acqua - Floritmassimil1 : RT @pcol_verona: @mvbrambilla E intanto commettono queste atrocità #Verona #cani #Larena.it -