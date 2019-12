Venezia | acqua alta | bambini scuola S Teresa concluderanno l' anno alla Diego Valeri 2

liberoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) (Adnkronos) - "In queste due settimane i nostri tecnici heffettuato una serie di sopralluoghi all'interno dell'edificio della Santa, dove già erano in programma una serie di interventi di manutenzione straordinaria sui tetti per la prossima estate per un importo già messo a bilancio di 2

veneziaunica : Anche oggi in Piazza e Piazzetta San Marco immancabile, implacabile l’acqua alta. Un cantiere inusuale, quasi gall… - anna_annie12 : Acqua alta a Venezia, perché il Mose non funziona? - lelevup : RT @Valori_it: A #Venezia abbiamo assistito alle prove generali di un disastro climatico. Costa e laguna semisommerse, una delle città d’ar… -