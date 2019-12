Vasco Rossi | VascoNonStop Live | il docu-film su Canale 5

Furto - arrestato 38enne marocchino : riconosciuto da un braccialetto di Vasco Rossi : Tempo di lettura: 1 minutoI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno, coadiuvati per il periodo delle “Luci d’Artista” da un contingente della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri “Campania”, stanno proseguendo negli specifici servizi di contrasto alla criminalità predatoria. Nella serata di ieri, intorno alle 21, giungeva una telefonata su Centrale Operativa “112” da parte di una ...

Vasco Rossi torna al cinema dopo il successo del music film sui concerti : Vasco Rossi torna al cinema dopo il grande successo dei primi giorni. Il Blasco sarà ancora nelle sale con il music film di Pepsy Romanoff nelle date del 10 e 11 dicembre, con biglietti in prevendita presso i botteghini dei cinema che ospitano la pellicola nelle giornate aggiuntive. Il Kom supera quindi se stesso con le vendite dei biglietti del film e torna ancora in sala per altri due giorni, così da accontentare un numero ancora maggiore ...

SINISA MIHAJLOVIC IN LACRIME : COME STA?/ "Cito Vasco Rossi 'Io sono ancora qui'" : SINISA MIHAJLOVIC in LACRIME in conferenza stampa a Bologna per parlare della leucemia. Il tecnico dei felsinei cita Vasco Rossi

Napoli : arrivano i Cosa succede in città - il 29 novembre la tribute band di Vasco Rossi : Il nome di Vasco Rossi suscita sempre grande interesse e lo stesso potrebbe succedere tra qualche giorno a San Giuseppe Vesuviano. Al The New Old Pub, infatti, si esibiranno i Csic, acronimo di Cosa succede in città, cover band dedicata al Rocker di Zocca. Concerto in programma venerdì 29 novembre, alle ore 21:30. Si tratta di una delle tribute band più conosciute sul suono Nazionale e non solo. In passato, infatti, i Csic si sono esibiti anche ...

Il film su Vasco Rossi celebra il mito del rock italiano - polverizzato ogni record di vendita di biglietti : Il film su Vasco Rossi arriva finalmente nelle sale italiane. Il rocker di Zocca, per il quale in questi giorni sono in prevendita i biglietti, approda nelle sale cinematografiche con il film concepito da Pepsy Romanoff sugli ultimi due anni di successi negli stadi e in Sardegna, all'Arena Fiera di Cagliari. Le telecamere sul palco erano 23, in modo che nessun dettaglio venisse tralasciato. Tutti i particolari dei concerti che ha tenuto sul ...

Ho lavorato con Vasco Rossi al suo film - eppure da piccolo sognavo di fare il settenano - non il cinema : Da piccolo sognavo di fare il sette nano.Mia madre non manca mai di raccontarlo a uno dei miei quattro figli, un po' come in un mantra, ogni volta che ne capita l'occasione. Dice che da piccolo dicevo che da grande avrei voluto essere uno dei sette nani, immagino influenzato beneficamente dalla visione del film della Disney. Anche se a volte optavo per qualcuno di quei lavori che in genere i bambini vedono con maggiore favore, tipo ...

Vasco Rossi sulla politica italiana : “Il nostro Paese è preda di rabbia e paura per colpa di politici irresponsabili” : L'opinione di Vasco Rossi sulla politica italiana è nota a tutti: dalla perentorietà di un divieto di ricorrere ai suoi brani nel dibattito politico alla forte critica nei confronti della diffusione dell'odio, delle fake news e del dilagante razzismo alimentato da chi ha in mano il potere il rocker di Zocca ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. Lo ha lasciato intendere anche nell'ultima intervista rilasciata ad Andrea ...

Vasco Rossi attacca : Il nostro Paese preda di rabbie e paure fagocitate da irresponsabili politici : Per i lettori del Corriere della Sera e per i tantissimi appassionati di musica, la canzone più bella del decennio è di Vasco Rossi. “Eh già...”, capolavoro del cantante di Zocca del 2011 è quasi un inno all'autocompiacimento per quello che da molti è considerato il più grande rocker italiano di tutti i tempi, che da quattro decadi riempie gli stadi di tutto il Paese. Intervistato per l'occasione da Andrea Laffranchi, Vasco Rossi ha raccontato ...

Beatrice Antolini : «I miei due anni Non Stop con Vasco Rossi» : Il 25, 26 e 27 novembre arriva nei cinema, come evento, il music film Vasco NonStop Live. Il documentario che racconta i primi due tour NonStop Live di Vasco, sul palco e dietro le quinte. Il primo, nell’estate del 2018: 9 concerti (Torino, Padova, Roma, Bari e Messina) e il secondo, con i sei 6 sold out di San Siro, più la tappa a Cagliari. Per un totale di oltre 900mila spettatori. LEGGI ANCHEVasco Rossi: Il rock, la nostra fuga dalla ...

Doppio concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma : dopo il sold out lampo - biglietti in prevendita per la nuova data : Saranno due i concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma. Il rocker di Zocca si esibirà il 19 giugno nella capitale ma anche il 20 giugno, l'annuncio è di oggi. I suoi fan hanno letteralmente polverizzato i biglietti per la prima data al Circo Massimo e a grande richiesta se n'è aggiunta un'altra. Vasco Non Stop Live Festival - la tournée che porterà il Blasco dal vivo nel 2020 sui plachi dei principali Festival italiani - registra ...

Novità musicali di Vasco Rossi - al via i prossimi progetti prima del tour nei festival : A una manciata di ore dalla prevendita libera, sono annunciate alcune Novità musicali di Vasco Rossi. Il Blasco è volato a Los Angeles per dedicarsi a nuova musica, della quale si sa ancora molto poco. Vasco si trova presso i Speakeasy Studios, per concepire nuova musica che ancora attende di essere definita. Potrebbe essere un nuovo singolo, che sarà un naturale erede di Se Ti Potessi Dire. Esclusa l'ipotesi di un nuovo album, dal ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per i concerti di Vasco Rossi nel 2020 da Firenze a Imola : Sono ufficiali i Prezzi dei biglietti in prevendita per i concerti di Vasco Rossi nel 2020. Il rocker di Zocca ha appena annunciato le date del tour che terrà nei festival estivi, con prevendite molto particolari che partiranno nei pRossimi giorni. Si parte con la data del 10 giugno alla Visarno Arena di Firenze, per continuare con quella del 15 giugno che terrà a Milano presso il MIND, con la quale si chiuderanno gli iDays. Il 19 giugno è ...

4 concerti di Vasco Rossi a giugno 2020 - da Firenze a Milano - Roma ed Imola : biglietti in prevendita : Saranno 4 i concerti di Vasco Rossi in programma per il 2020, tutti e 4 si terranno nel mese di giugno. Le città erano già note ma non erano stati comunicati dettagli a proposito delle date precise né dei biglietti in prevendita. Attraverso un'anteprima abusiva è lo stesso Vasco Rossi a svelare tutto ai fan, via social network. Per il 2020 ha in serbo per i suoi seguaci 4 opportunità live. La prima è quella di Firenze Rocks del 10 ...

Tre giorni di Vasco Rossi al cinema con Non Stop Live 18+19 (trailer) : Sono tre i giorni di Vasco Rossi al cinema, quelli nei quali sarà proiettato il film che raccoglie le emozioni dei concerti a San Siro che il rocker di Zocca ha tenuto nel mese di giugno e con il quale ha ottenuto un nuovo record in termini di vendite, oltre al meglio dei Live del 2018 in giro per l'Italia. Non Stop Live 18+19 sarà proiettato nei cinema il 25, 26 e 27 novembre. Il film proporrà tutti i passaggi fondamentali che conducono al ...