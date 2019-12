Valentino Rossi - Alla guida della Formula 1 di Hamilton

quattroruote

(Di giovedì 5 dicembre 2019)si metterà al volantemonoposto di1 di Lewis, che a sua volta guiderà la Yamaha M1 MotoGP del pilota di Tavullia. Dopo anni di indiscrezioni è finalmente arrivata l'ufficialità: il test privato sarebbe fissato per lunedì 9 dicembre a Valencia, in Spagna, sul Circuito Ricardo Tormo. L'annuncio è arrivato direttamente dal Dottore che ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune immagini che lo ritraggono all'interno del quartier generaleMercedes-AMG F.1, a Brackley, nel Regno Unito. Il nove volte campione del mondo ha già effettuato le prime prove per trovare la configurazione più adattamonoposto, prendendo le misure per il sedile.e la1. Per il pilotaYamaha, tuttavia, non si trattaprima esperienza con una monoposto di1. A partire dal 2004, infatti,si è messo più volte al ...

