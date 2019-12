tg24.sky

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di, tempo discolastiche per gli studenti italiani. I giorni differiscono, seppur di poco, perché non vengono definiti a livello nazionale ma regionale. Tra i più fortunati e quelli che lo sono meno ballano due giorni. Unica certezza, per tutti, è il ritorno sui banchi il 7, subito dopo l'Epifania. I primi: Bolzano e Campania Le primead andare in vacanza saranno quelle della provincia autonoma di Bolzano e della regione Campania. Si parte sabato 21 dicembre (incluso) per arrivare al 6: 17 giorni in tutto, domeniche incluse. Tutti (o quasi) in vacanza il 23 dicembre Per la maggior parte delle regioni, leandranno da lunedì 23 dicembreal 6, primo lunedì del. Rispetteranno questo calendario Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto, Basilicata, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia, Emilia ...

hobjnini : manca poco alle vacanze di natale sono felice !! - SkyTG24 : Vacanze di Natale, scuole chiuse fino al 6 gennaio 2020 - L_Moretti_Foto : RT @VisitSicilyOP: Piani per le vacanze di #Natale???Eccovi qualche dritta su eventi e luoghi da visitare, dalle atmosfere tipiche dei paesa… -