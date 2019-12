Usa | via libera all’impeachment di Trump Nancy Pelosi | “In gioco la nostra democrazia”

fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il presidente americano Donaldsarà messo in stato di accusa: lo ha detto oggi la speaker della Cameradando disco verde alla redazione degli articoli di impeachment. "Le sue azioni hanno violato seriamente la Costituzione, è inlademocrazia, il presidente non ci lascia altra scelta che agire", ha detto la speaker democratica.

Agenzia_Ansa : #Usa, #Pelosi: via libera all'#impeachment di #Trump 'Abuso di potere' #ANSA - vicgri2 : RT @limesonline: ???? Meno in Siria, in crescita in Medio Oriente: gli Usa aumentano le truppe nel confronto con l'Iran - Federicobarald3 : RT @CesareSacchetti: Nancy Pelosi dà il via libera alle accuse d'impeachment contro Trump. Non viene processato Biden che ha esercitato ill… -