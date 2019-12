UNA VITA | anticipazioni puntata di venerdì 6 e domenica 8 dicembre 2019

UNA Vita/ Anticipazioni puntate 6 e 5 : Samuel ha mentito! Lucia adesso sa tutto... : Una Vita, Anticipazioni del 6 e 5 dicembre: le prove sono contro Samuel ma ancora Lucia sembra credergli, lo sposerà davvero?

UNA VITA - anticipazioni puntata di venerdì 6 dicembre : Lucia smaschera Samuel : Appuntamento del venerdì della soap opera spagnola di Canale 5 Ben ritrovati con nuovo spazio dedicato alla soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita. La seguitissima soap opera ambientata ad Acacias, sembra proprio che per il momento non andrà in onda in prime time. Cosa vedremo nel prossimo episodio che andrà in onda domani […] L'articolo Una Vita, anticipazioni puntata di venerdì 6 dicembre: Lucia smaschera Samuel proviene da ...

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Lucia e Telmo si baciano - Batan minaccia Samuel... : L'avvicinamento tra Lucia e Telmo che culminerà in un appassionato bacio, non andrà a genio a Batan che punta a mettere le mani sull'eredità della ragazza. L'usuraio minaccerà Samuel!

UNA VITA Anticipazioni 6 dicembre 2019 : Lucia scopre l'inganno di Samuel. I dipinti sono falsi! : Lucia scopre che i dipinti portati da Samuel sono troppo recenti per essere di Sanchez Mendrano. Telmo intanto capisce che Vicente è l'autore di tutte le opere.

UNA VITA trame 2020 : Samuel si sbarazza di Telmo - pericoloso ritorno ad Acacias : Nel corso degli episodi che andranno in onda nel 2020, ad Una Vita accadranno dei colpi di scena inaspettati secondo quanto riportato dalle trame. La vicinanza tra Padre Telmo e Lucia, ormai, si sta facendo sempre più pericolosa. I due, infatti, approfittando dell’assenza dell’Alday per qualche giorno, si lasceranno andare alla passione scambiandosi il loro […] L'articolo Una Vita trame 2020: Samuel si sbarazza di Telmo, ...

UNA VITA salto temporale : nuovi personaggi e alcuni ritorni ad Acacias : Anticipazioni Una Vita salto temporale di dieci anni: nuovi personaggi ad Acacias, tornano Telmo e Samuel Le anticipazioni di Una Vita segnalano l’arrivo di un salto temporale di ben dieci anni. Sono diversi i personaggi che arrivano ad Acacias e che aprono nuove e interessanti storie. In particolare, vedremo Samuel tornare nel ricco quartiere in […] L'articolo Una Vita salto temporale: nuovi personaggi e alcuni ritorni ad Acacias ...

UNA Vita/ Anticipazioni puntata 5 dicembre : Javier e Carmen allo scontro? : Una Vita, Anticipazioni puntata 5 dicembre: tutte le prove sono contro Samuel ma ancora Lucia sembra credergli, lo sposerà davvero?

UNA VITA anticipazioni 6 dicembre 2019 : Telmo scopre la verità sui quadri di Samuel : Nella puntata di Una vita, in onda venerdì 6 dicembre 2019 su Canale 5, Padre Telmo scopre la verità rispetto ai quadri che Samuel ha detto di aver comprato per Lucia: anticipazioni. Una vita torna con la puntata di venerdì 6 dicembre 2019 e le anticipazioni sono foriere di cattive notizie per Samuel e per il suo piano di sposare Lucia così da derubarla della sua eredità. Dopo l'interrogatorio a cui Felipe ha sottoposto Alicia, dubitando della ...

UNA VITA anticipazioni : Telmo e Lucia si baciano - l'Alday fa tornare Guillermo : Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, che saranno trasmesse in Italia, vedremo che Lucia e Telmo si troveranno a scambiarsi il loro primo bacio ufficiale. Approfittando dell'assenza di Sameul per qualche giorno, infatti, i due si lasceranno travolgere dalla passione e il sacerdote entrerà in una forte crisi spirituale. Samuel, intanto, non potrà permettersi di perdere Lucia e la sua eredità, per tale ragione, sarà spinto dallo strozzino ...

UNA VITA anticipazioni 9-15 dicembre : Susana vende la sartoria - Rosina disperata : Le anticipazioni di Una Vita annunciano ricatti, minacce e clamorosi colpi di scena. Susana e Rosina ricevono una lettera minatoria dai ricattatori. Lucia e padre Telmo cercano di aiutare gli sfollati, ma la loro vicinanza non piace molto a Batan. Quest’ultimo, infatti, tenta di far aprire gli occhi a Samuel, prima che scoppi uno scandalo […] L'articolo Una Vita anticipazioni 9-15 dicembre: Susana vende la sartoria, Rosina disperata ...