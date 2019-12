Una Vita | anticipazioni | Inigo | Flora | Leonor e Tito abbandonano Acacias 38

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nuovo appuntamento dedicato alledi Una, la soap opera scritta da Aurora Guerra e ambientata in un palazzo signorile negli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. Ledelle prossime puntate italiane annunciano l'uscita di scena di ben quattro personaggi. Stiamo parlando diBarbosa,Hidalgo e, i quali abbandoneranno38 dopo il sopraggiungere di alcuni problemi legati alle scommesse clandestine di boxe. Unascompare nel nullasaranno al centro delle prossime settimane di programmazione di38. Gli spoiler di Unain onda prossimamente sul canale del Biscione, rivelano che il Barbosa correrà il rischio di trovarsi in grossi guai. Scendendo nel dettaglio, il proprietario de La Deliciosa passerà dei brutti quarti d'ora per colpa di, il nuovo fidanzato della sorella conosciuto durante gli ...

nzingaretti : Caro #Salvini, se vivi in un Paese democratico è anche perché ci sono stati tante e tanti che hanno perso la vita c… - caritas_milano : Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano. S… - robertosaviano : Ciro Di Marzio l’Immortale è cuore e ferocia, ma la ferocia è tale da non lasciar più vedere l’uomo. Ciro ha tradit… -