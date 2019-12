UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 6 dicembre 2019

tvsoap

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Anticipazioni Un Posto al Sole puntata 5390 di giovedì 5 dicembre 2019: L'umore di Diego (Francesco Vitiello) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è agli antipodi ma, nonostante ciò, il maggiore dei fratelli potrebbe arrivare a confidarsi con il consanguineo sul dilemma che lo sta mettendo così tanto in difficoltà… Marina (Nina Soldano) esce turbata e provata dalla cena in famiglia con Sebastiano Rosato (Antonio Ferrante)… Otello (Lucio Allocca), nervoso per aver litigato con Teresa, si sfoga con un Renato (Marzio Honorato) triste e sconsolato… Silvia (Luisa Amatucci) si rende conto del talento e dello spirito d'iniziativa di Samuel (Samuele Cavallo)…

