Un muro nasconde il bellissimo mare di Mondello - Palermitani inferociti (VIDEO)

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Si sta costruendo unche impedisce la visuale deldi. Esplode la polemica a Palermo dopo che sui social è sorto l’allarme sulla presunta costruzione di una ridosso della spiaggia. https://www.direttasicilia.it/wp-content/uploads/2019/12/VID 20191205 103053.mp4 Ad entrare nel vivo della polemica è il tratto di spiaggia concesso all’Esercito Italiano in cui si sta costruendo unin legno (in foto tratta da Rosalio.it). Una visuale certamente poco attraente se paragonata a quella che offre lo spettacolaredella borgata balneare palermitana. Per la totalità degli utenti dei social si tratta di un vero scempio. Il tratto è lo stesso in cui si trova l’asfalto colorato che ha provocato altre proteste a giugno. Quello che si sta costruendo aè unadi color grigio cemento che separerà una grossa porzione di arenile dal lungodi ...

