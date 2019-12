Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 19 | 10

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Apriamo la lunga pagina dedicata alla politica devono gruppo ha raggiunto un accordo di principio su tutti gli elementi della riforma Del Mes incluse le note esplicative sulle clausole di azione collettiva In Italia se battuta toglietele presidente spiegando che però serve ancora lavoro tecnico che sarà terminato a gennaio la notifica è prevista nel secondo semestre del 2020 abbiamo impedito di concludere finché tutti i punti che ritenevamo essenziali fossero stati definiti ha chiarito il ministro dell’economia Gualtieri Il commissario europeo Gentiloni avverte che il confronto sullo schema comune di garanzia dei depositi l’ultimo Pilastro dell’Unione bancaria non accetta facile se vieni però ancora e non cerchi sabato e domenica la legatura in ...

OfficialASRoma : ?? Nicolò Zaniolo ha preso parte attiva a sei gol nelle ultime sei partite nelle competizioni europee con la Roma co… - Calab_Magnifica : Girone di ritorno Serie C girone C: ecco quando si disputeranno i derby calabresi - infoitsport : Roma, brutte notizie: Dzeko non si allena. Le ultime su Pastore e Kluivert -