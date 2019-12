Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 18 | 10

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 5 dicembre in studio Giuliano Ferrigno economia n primo piano nel 2017 il reddito netto medio delle famiglie italiane è stato di €31393 annui in crescita del 2,6 % in termini nominali e del 1,2 Come potere di acquisto lo rileva l’Istat spiegando che però resta ancora una differenza del 8,8% in negativo rispetto ai dati del 2007 Prima della crisi economica Inoltre la diseguaglianza non si riduce con il reddito totale delle famiglie più ambienti che continua ad essere più di 6 volte quello delle famiglie più povere Dame pagamento per la ex Ilva il progetto anticipato non va bene Lo spingiamo i lavori ma gli obiettivi che ci siamo prefissati col signor mittal che sia impegnato personalmente Come raggiungere ci riusciremo sono le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte la ex Ilva si prepara intantoBattaglia per ...

