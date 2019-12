Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 15 | 10

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il custode di una villa a Bazzano nel bolognese spaventato dai rumori nei pressi dell’abitazione ha sparato questa mattina alle 5 da una finestra uccidendo un ladro che stava provando ad entrare per ricostruire la dinamica dell’accaduto saranno fondamentali di accertamenti balistici che verranno seguiti da un consulente della procura già nominato che inizierà nel pomeriggio ai Carabinieri della stazione di Borgo Panigale l’uomo un 68enne custode insieme alla moglie di una dea della villa nelle campagne di Bazzano in valsamoggia nel bolognese di proprietà di una famiglia Fiorentina ha riferito di aver sentito dei rumori stando alle prime informazioni alcune persone almeno due erano già riusciti a forzare l’accesso di un capanno la politica mi dicono che qualcuno si ...

