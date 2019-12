Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 12 | 10

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la vicenda arcelormittal è un potenziale clamoroso disastro Togliendo lo scudo penale governo ha dato la scusa Mita La birra è leader della Lega Matteo Salvini a Sky Tg24 commentando la decisione dell’azienda che ha annunciato un piano industriale che prevede 4700 esuberi entro il 2023 Per quanto riguarda il mess per il leader del Carroccio Invia un escamotasce e la bici è a dover tutelare risparmi aggiunge Salvini per poi affermare Spero di votare in primavera il nuovo piano industriale di arcelormittal sono previsti 4700 esuberi si passerà dai 10789 occupati delhai 6098 nel 2023 e quanto emerso dal tavolo al mise sulle spilla i livelli occupazionali nell’azienda si ridurranno di 2800unità Gianni 2020 A questi nel 2023 se ne aggiungeranno circa altri 1800 per un ...

