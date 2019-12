Ultime dai campi – Gli aggiornamenti sugli infortunati e le formazioni in vista della 15ª

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019)dai– Le notizie che arrivano daidi allenamentoSerie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche inprossima giornata dionato. Inter-Roma – L’Inter deve fare i conti con la solita emergenza infortuni, soprattutto a centrocampo, con il forfait di Gagliardini per una distrazione miotendinea al piede destro. Indisponibili, poi, Barella e Sensi, così a centrocampo Antonio Conte si affida ancora a Vecino, Brozovic e uno tra Asamoah, in una posizione più accentrata, o Borja Valero. L’attacco sarà ancora una volta affidato alla coppia Lautaro-Lukaku. In difesa confermati Godin, de Vrij e Skriniar. Edin Dzeko sfebbrato e convocato è la buona notizia, i forfait di Fazio, Pastore e Kluivert quella negativa. Intrasferta di San Siro, la Roma ritrova il suo centravanti titolare pronto a guidare il fronte ...

