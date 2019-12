calciomercato.napoli

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nientepre-match:direttamente lunedì prima del match contro il Genk Secondo quanto riportato direttamente dalla radiodel Napoli,non ci sarà lapre-gara in vista del match contro l’Udinese.di fatto ildopo che ieri sera ha avuto inizio il ritiro presso il centro di allenamenti di Castel Volturno. Una scelta forte da parte della società che vuole con ogni probabilità non mettere ulteriore pepe sulla difficile situazione che si vive in casa azzurri. Nel frattempo, la squadra questa mattina è scesa in campo per la prima delle due sessioni di allenamento previste per oggi. Lo stesso varrà anche per, con gli azzurri che svolgeranno la rifinitura prima di partire per Udine. L'articoloilnoninsembra essere il ...

CalcioMercatoNA : UFFICIALE - Torna il silenzio stampa: Carlo Ancelotti non parlerà domani in conferenza - chiara82920614 : RT @E_Lightningit: 'Figlio, torna a casa' Dio mi ha salvato dal gioco online - Trailer ufficiale italiano - sorina37250629 : RT @E_Lightningit: 'Figlio, torna a casa' Dio mi ha salvato dal gioco online - Trailer ufficiale italiano -