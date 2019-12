Udinese-Napoli | formazioni | quote e pronostico della partita

termometropolitico

(Di giovedì 5 dicembre 2019)è il terzo anticipo15esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 di sabato 7 dicembre, alla Dacia Arena di Udine. Momento difficilissimo per l’che, nelle ultime sei gare di campionato, ha collezionato solamente quattro punti, frutto di una vittoria e un pareggio. Tantissime le reti subite e un’evidente difficoltà a costruire azioni pericolose: non è un match da dentro o fuori, ma poco ci manca, visto che Genoa e Samp alle spalle dei friulani sembrano più in palla. Quale migliore occasione per rialzarsi e tendere l’ennesimo sgambetto agli avversari di giornata? Non se la passa di certo meglio il, autorepeggior partenza in campionato dal 2010 ad oggi: i partenopei sembrano essere entrati in un tunnel senza uscita. ...

sscnapoli : ?? #UdineseNapoli sarà diretta dall’arbitro #Mariani di Aprilia ???? - MondoNapoli : Udinese - Napoli, i precedenti al Friuli aiutano i bianconeri - - infoitsport : News Udinese – Napoli in ritiro prima di affrontare l’Udinese -