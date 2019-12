Turismo | Portogallo eletto “Migliore destinazione turistica del mondo”

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ilè stato‘Migliore‘ del mondo per il terzo anno consecutivo dai World Travel Awards, durante una cerimonia avvenuta nei giorni scorsi, a Muscat, in Oman. Il riconoscimento è stato assegnato per la prima volta al paese nel 2017, ed è stato rinnovato poi nel 2018 e nel 2019. Già durante il mese di giugno, ilera stato premiato come migliorein Europa per il terzo anno consecutivo, in una cerimonia tenutasi a Madeira. Per il segretario di Stato per il, Rita Marques, “questa notizia conferma nuovamente il fatto che ilè la miglioredel mondo“. “È un onore aver ricevuto questo premio, che distingue l’eccellenza dele dei portoghesi e, allo stesso tempo, ne aumenta le responsabilità. Tutti noi, infatti, dobbiamo continuare ...

